Нацполіція встановила 20 осіб, які були у списках безвісті зниклих після ракетного удару по Кременчуку

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Спеціалісти-криміналісти Національної поліції України фіксують наслідки воєнного злочину рф, вилучають рештки боєприпасів та ідентифікують загиблих людей. Вже встановлено 20 осіб, які були у списках безвісті зниклих.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

- Наразі на місці зруйнованого російськими військами торгового центру тривають пошуково-рятувальні роботи, одна людина досі вважається безвісти зниклою, - розповів начальник відділу криміналістичного забезпечення Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Малиш.

Спеціалістам-криміналістам Головного слідчого управління за допомогою унікальної технології швидкісного встановлення ДНК вже впродовж перших 20 годин вдалося ідентифікувати сильно обгорілі фрагменти тіл загиблих людей.

У перші дні після трагедії на місці влучання російської ракети працювали 26 спеціалістів-криміналістів, були залучені пересувні криміналістичні лабораторії полтавської, київської та луганської поліції.

- Ми відбирали ДНК-профілі у родичів загиблих та порівнювали зі зразками, вилученими на місці злочину. Завдяки кропіткій роботі наших криміналістів у найкоротший термін була опрацьована велика кількість ДНК-матеріалу та встановлено особи загиблих. Це надзвичайно важливо для людей, які втратили своїх рідних, - зауважив Ігор Малиш.

Нагадаємо, що за фактом ракетних ударів російською армією по цивільних об’єктах м. Кременчук, що призвело до масового вбивства мирних людей, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Як повідомляли у Кременчуцькій РВА ще 6 липня, пошук однієї людини, зниклої під час ракетного удару по ТЦ «Амстор», триває.