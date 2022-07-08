На Дніпрі забрудненість води у 50 разів перевищує допустимі норми, а на Сухому Кагамлику – у 140

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Дослідження води проводилися на центральному пляжі Кременчука та пляжі в районі РЛП «Кагамлицький»

Кременчуцький відокремлений підрозділ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» повідомляє, що в межах моніторингового спостереження, проводиться щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку мешканців міста.

Повідомлення державної установи з інформацією про якість води у відкритих водоймах оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради.

У ньому зазначається, що за результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 7 липня показники мікробіологічної забрудненості води річкової не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

р. Сухий Кагамлик , пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 700 000, кінець пляжу 240 000 (допустиме значення – 5 000);

, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 700 000, кінець пляжу 240 000 (допустиме значення – 5 000); р. Дніпро, центральний пляж - індекс ЛКП початок пляжу 240 000, кінець пляжу 23 000 (допустиме значення - 5 000).

- З метою недопущення виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань під час відпочинку, фахівці рекомендують здійснювати обмежувальні заходи щодо купання на пляжі «Центральний» (р. Дніпро), ) та пляжі р. «Сухий Кагамлик», а також закликають не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все для купання, - йдеться у повідомленні.