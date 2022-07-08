На Дніпрі забрудненість води у 50 разів перевищує допустимі норми, а на Сухому Кагамлику – у 140

Кременчуцький відокремлений підрозділ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» повідомляє, що в межах моніторингового спостереження, проводиться щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку мешканців міста.
Повідомлення державної установи з інформацією про якість води у відкритих водоймах оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради.
У ньому зазначається, що за результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 7 липня показники мікробіологічної забрудненості води річкової не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер