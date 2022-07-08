На сесії Кременчуцької міської ради депутати перерозподілили бюджетні кошти та затвердили програми

Сьогодні, 14:41 Переглядів: 309

За вже встановленою мерією традицією, ані проєктів розглянутих на сесії рішень, ані самих ухвалених рішень не оприлюднено

Сьогодні, 8 липня, відбулося 17 пленарне засідання позачергової сесії Кременчуцької міської ради.

Про це повідомляє пресслужба міської ради на її офіційному сайті. За вже встановленою традицією, ані проєктів розглянутих на сесії рішень, ані самих ухвалених рішень на сайті Кременчуцької міської ради не оприлюднено, а у повідомленні міститься лише загальна інформація.

Зокрема, про те, що депутати затвердили декілька рішень виконавчого комітету, що стосуються бюджетних та фінансових питань, а також ухвалили рішення «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік в галузі «Освіта».

Вони також внесли зміни до свого рішення від 22.12.2020 року «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2023 роки».

Депутати затвердили у нових редакціях дві програми:

Програму допомоги військовим частинам, іншим військовим формуванням і установам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, залучених до забезпечення національної безпеки і оборони, питань територіальної оборони на 2022-2024 роки;

Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади.

На сесії ухвалили рішення про надання згоди комунальному закладу позашкільної освіти «Обʼєднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» на укладання Договору оренди нежитлового приміщення та погодження умов договору». Депутати також погодились на безоплатну передачу закінченого будівництвом об’єкту «Реконструкція (перенесення) газопроводу високого тиску в районі вул. Василя Симоненка в м. Кременчуці».

Що це за об’єкт і кому він безоплатно переданий в інформації пресслужби нічого не повідомляється.

На сесії також прийнято кілька земельних рішень:

«Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування»,

«Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості),

«Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду»,

«Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів».

Жодних деталей щодо цих рішень міська влада також не повідомляє.