На сесії Кременчуцької міської ради депутати перерозподілили бюджетні кошти та затвердили програми

За вже встановленою мерією традицією, ані проєктів розглянутих на сесії рішень, ані самих ухвалених рішень не оприлюднено
Сьогодні, 8 липня, відбулося 17 пленарне засідання позачергової сесії Кременчуцької міської ради.
Про це повідомляє пресслужба міської ради на її офіційному сайті. За вже встановленою традицією, ані проєктів розглянутих на сесії рішень, ані самих ухвалених рішень на сайті Кременчуцької міської ради не оприлюднено, а у повідомленні міститься лише загальна інформація.
Зокрема, про те, що депутати затвердили декілька рішень виконавчого комітету, що стосуються бюджетних та фінансових питань, а також ухвалили рішення «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік в галузі «Освіта».
Вони також внесли зміни до свого рішення від 22.12.2020 року «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2023 роки».
Депутати затвердили у нових редакціях дві програми:
На сесії ухвалили рішення про надання згоди комунальному закладу позашкільної освіти «Обʼєднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» на укладання Договору оренди нежитлового приміщення та погодження умов договору». Депутати також погодились на безоплатну передачу закінченого будівництвом об’єкту «Реконструкція (перенесення) газопроводу високого тиску в районі вул. Василя Симоненка в м. Кременчуці».
Що це за об’єкт і кому він безоплатно переданий в інформації пресслужби нічого не повідомляється.
На сесії також прийнято кілька земельних рішень:
Жодних деталей щодо цих рішень міська влада також не повідомляє.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер