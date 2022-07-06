Кременчуцька РВА: пошук людини, зниклої під час ракетного удару по ТЦ «Амсторі», триває

Роботи на місці трагічної загибелі людей внаслідок цинічного ракетного удару російської армії по ТЦ «Амстор» тривають. Кількість загиблих та поранених за минулу добу не змінилася. Внаслідок ракетного удару загинула 21 людина: 20 тіл було виявлено під завалами «Амстору» та одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Ще одна людина вважається зниклою без вісті.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він додав, що 10 поранених в «Амсторі» залишаються на стаціонарному лікуванні.
Він повідомив, що слідчий СБУ погодився делегувати право військовій адміністрації надавати дозволи підприємцям, які мали свій бізнес в «Амсторі» на відвідування місця своїх колишніх торгівельних точок.
Олег Лєднік також зазначив, що сьогодні має бути прийнято рішення власником торговельного центру та органами місцевого самоврядування щодо остаточного розбору завалів ТЦ «Амстор».
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер