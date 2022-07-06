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Кременчук, Надзвичайні новини

Поблизу Кременчука у полі місцевий житель знайшов рештки безвісті зниклої людини

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 0

 

Вигулював собаку, а знайшов труп

Вчора в поблизу Кременчука мешканець села Федоренки виявив кістки та рештки людини у полі під час вигулу собаки. Про це він одразу повідомив поліцію.

Як зазначила пресофіцер Кременчуцького районного управління Національної поліції Анна Васенко-Волювач, на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та судмедексперт.

Під час огляду місця події було встановлено, що виявлено рештки тіла та речі  жінки. Згодом встановили її особу. Це жінка 1937 року народження, яка вважалася зниклою без вісті.

- Зараз обставини смерті з’ясовуються. Труп направлений на судово-медичну експертизу, - зазначила Анна Васенко-Волювач.
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Автор: Віктор Крук
Теги: труп безвісти зникла поліція експертиза
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