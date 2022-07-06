Danone частково переїхав до Кременчука з окупованої Херсонщини

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Український офіс компанії Danone з початком повномасштабної війни переніс частину виробничих процесів на завод на Полтавщині з тимчасово окупованої Херсонської області. Про це повідомляє «Економічна правда».

За їх даними, у тимчасово окупованому росіянами Херсоні знаходиться один з двох заводів компанії в Україні. При цьому робота там зупинилася ще в лютому, а працівникам допомагали евакуюватися. Завод зазнав пошкоджень внаслідок бойових дій - частково пошкоджені дах адміністративної будівлі та кілька ферментаційних ємностей.

З моменту втрати контролю над виробництвом команда провела релокацію частини виробничих процесів на інший завод компанії на Полтавщині. Завдяки цьому компанія відновила виробництво таких продуктів як «Активіа», Danone та «Растішка».

Наразі компанії достеменно не відомо про активні спроби окупаційної влади відновити виробництво, проте такий сценарій мають на увазі. Там наголошують, що, раптом завод буде частково введений в експлуатацію діями тимчасової окупаційної адміністрації, компанія Danone в Україні не зможе нести відповідальність за процеси, що там забезпечуватимуться.

У Danone розповіли, що в окупантів був запит на предмет того, чи збирається компанія відновлювати виробництво продукції на даному заводі.

На що ми досить чітко відповіли, що компанія не планує відновлювати виробництво за умов війни та окупації міста, – наголосили там.

До війни на херсонському заводі компанії працювало близько 400 працівників, також завод забезпечував замовленнями супутні підприємства.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Danone , виробничі потужності компанії представлені двома заводами: «Данон Дніпро» (у м. Херсон) і «Данон Кремез» (у м. Кременчук).