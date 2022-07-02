Кременчужани провели в останню путь Оксану Пирхало, життя якої обірвалося в «Амсторі»

Власниця салону-перукарні «Іван та Мар'я» пішла прогулятися по ТЦ, якраз у цей час у нього влучила ракета
Сьогодні, 2 липня, кременчужани провели в останню путь 48-річну Оксану Пирхало, життя якої обірвалося в «Амсторі» після ракетного обстрілу рашистів.
Жінка народилася 26 лютого 1974 року, була власницею салону-перукарні «Іван та Мар'я», що знаходиться у центрі Кременчука на вулиці Івана Мазепи.
27 червня Оксана Пирхало пішла прогулятися по торгівельному центру «Амстор», якраз у цей час у нього влучила ракета.
Об 11.00 біля салону «Іван та Мар'я» зібралося багато людей, щоб попрощатися з Оксаною
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер