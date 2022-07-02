Дивом врятувалася: Ірина Самойленко вийшла з «Амстора» за дві хвилини до вибуху

20-річна кременчужанка Ірина Самойленко дивом врятувалася під час обстрілу ТЦ «Амстор» – вона вийшла з супермаркету за дві хвилини до вибуху. Про це дівчина розповіла виданню «Вечірній Київ».
Ірина Самойленко третій рік вивчає українську мову та літературу у Національному педагогічному університеті імені Драгоманова, а на час війни повернулася з Києва у Кременчук. 27 червня вона разом з хлопцем прийшла в «Амстор».
В одному з магазинів працював знайомий дівчини. Молоді люди зустрілися, у цей момент оголосили повітряну тривогу.
Компанія стояла в 15-20 метрах від чорного входу до «Амстора», який у воєнний час був постійно відкритий. На вулиці вони роздивлялися нове крісло хлопця Ірини, як раптом прогримів вибух — повалив густий чорний дим, а позаду почалося суцільне пекло.
Молоді люди побігли якомога далі від ТЦ. Від запаху паленої гуми Ірину почало сильно нудити. Під ногами були уламки скла, металу. Цивільні чоловіки бігли до «Амстора» рятувати людей, які горіли живцем.
Дівчині боляче згадувати ті страшні події. Проте вона як свідок трагедії хоче максимально поширити правду. Навіть після цього ракетного удару Ірина не збирається полишати свою родину і їхати з рідного міста.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер