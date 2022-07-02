Дивом врятувалася: Ірина Самойленко вийшла з «Амстора» за дві хвилини до вибуху

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 4 781

Дівчина з хлопцем та знайомим стояла в 15-20 метрах від чорного входу до ТЦ, коли прилетіла ракета

20-річна кременчужанка Ірина Самойленко дивом врятувалася під час обстрілу ТЦ «Амстор» – вона вийшла з супермаркету за дві хвилини до вибуху. Про це дівчина розповіла виданню «Вечірній Київ».

Ірина Самойленко третій рік вивчає українську мову та літературу у Національному педагогічному університеті імені Драгоманова, а на час війни повернулася з Києва у Кременчук. 27 червня вона разом з хлопцем прийшла в «Амстор».

- Ми прийшли обміняти компʼютерне крісло мого хлопця в «Ельдорадо». Потім ми зайшли в «Сільпо». Там було багато людей. Зокрема, вагітні та жінки з дітьми, — розповіла Ірина.

В одному з магазинів працював знайомий дівчини. Молоді люди зустрілися, у цей момент оголосили повітряну тривогу.

- Ми хутко почали виходити. Якісь магазини просили вийти покупців та закривалися. Якісь — продовжували продавати, зокрема, «острівки». Мій друг-продавець вийшов з нами, — згадує дівчина.

Компанія стояла в 15-20 метрах від чорного входу до «Амстора», який у воєнний час був постійно відкритий. На вулиці вони роздивлялися нове крісло хлопця Ірини, як раптом прогримів вибух — повалив густий чорний дим, а позаду почалося суцільне пекло.

- Це сталося миттєво. Хтось крикнув: «Біжимо!» — продовжує кременчужанка.

Молоді люди побігли якомога далі від ТЦ. Від запаху паленої гуми Ірину почало сильно нудити. Під ногами були уламки скла, металу. Цивільні чоловіки бігли до «Амстора» рятувати людей, які горіли живцем.

- Це були звичайні чоловіки, які знімали з себе футболки, надягали їх як балаклави й бігли всередину, — додає дівчина. — Нас врятувало те, що ракета влучила в інший бік. Рятувальники приїхали за хвилин 20. Було запізно... Це страшні кадри й велика трагедія.

Дівчині боляче згадувати ті страшні події. Проте вона як свідок трагедії хоче максимально поширити правду. Навіть після цього ракетного удару Ірина не збирається полишати свою родину і їхати з рідного міста.