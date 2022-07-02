На Полтавщині 2-річна дитина впала з балкона на другому поверсі

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2 липня близько 11.00 до сектору поліцейської діяльності №1 (м. Решетилівка) Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про травмування 2-річної дівчинки.

Дитина травмувалася після падіння із балкона другого поверху. До лікарні дівчинку привезли батьки. Наразі дитину оглядають медики.

Ювенальна поліція встановлює обставини події.

Нагадаємо, сьогодні поліція повідомляла про аналогічний випадок – 1 липня у Полтаві з балкона 5 поверху випала 8-річна дівчинка.

Посильте контроль за дозвіллям своїх дітей! Обмежте доступ малечі до вікон (особливо з москітними сітками) та балконів. Бережіть себе та тих, хто поруч!