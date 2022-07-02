На вулиці Соборній в ДТП постраждала мотоциклістка

Сьогодні, 11:58 Переглядів: 109

1 липня близько 11.00 на вулиці Соборній зіткнулися мотоцикл Honda та автомобіль Lexus, яким керувала 54-річна жінка. Про аварію повідомило Кременчуцьке районне управління поліції.

Унаслідок ДТП травми отримала 37-річна мотоциклістка. Постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної події.