У Кременчуці провели в останню путь ще трьох заиблих у ТЦ «Амстор»

Сьогодні, 20:06 Переглядів: 1 476

Кременчук ніяк не може оговтатися від наслідків трагедії, яка сталася у ТЦ «Амстор» 27 червня 2022 року. Місто важко переживає тяжку втрату. Більшість загиблих – молоді люди, попереду в яких мало б бути щасливе і довге життя, але ворог обірвав його в одну мить.

Сьогодні у нашому місті провели в останню путь 26-ти річного Даніїла Сидорова - працівника ТЦ «Амстор»

38-ми річну Ольгу Павленко

та 44-х річну Альону Величко – відвідувачок торговельного центру.

Світла їм пам’ять! Щирі співчуття рідним і близьким!

На жаль, в Україні внаслідок ворожих обстрілів по мирним об’єктами щодня продовжують гинути люди. Світ має це зупинити! російська влада має понести відповідальність за всі свої злочини проти України і людства!