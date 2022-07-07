Ветерани футболу Кременчуччини – переможці чемпіонату України

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 224

На змаганнях також збирали кошти на підтримку української армії

Ветерани футболу Кременчуцького району команда «Грант» стала переможцем України всеукраїнського товариства «Колос». Змагання серед спортсменів вікової категорії 50+ проходили у Ворохті Івано-Франківської області. У змаганнях взяли участь команди з Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Одеської та Полтавської областей.

У фіналі наші спортсмени обіграли господарів змагань з рахунком – 5:1. Юрій Чумак став кращим голкіпером турніру, а Сергій Лупинос – найкращий бомбардир.

Крім незабутніх емоцій, які футболісти здобули а змаганнях, вдалося зібрати кошти на підтримку Збройних Сил України.