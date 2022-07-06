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6 липня Кременчук попрощався з шістьма людьми, які загинули в «Амсторі»

Сьогодні, 19:06 Переглядів: 1 310

 

Наймолодшій Анні Вовненко був 21 рік

Сьогодні, 6 липня, у Кременчуці проводжали в останню путь шістьох загиблих внаслідок ракетного обстрілу ТЦ «Амстор» – 35-річого Костянтина Возного, 27-річного Євгенія Грицая, 21-річну Анну Вовненко, 47-річну Юлію Совенко, 41-річну Олену Дмитриченко, 26-річного Руслана Миколенка. Про це повідомила мерія.

Більшість загиблих – молоді люди, у них попереду було все життя, яке обірвалося в одну мить. У перші дні важко було повірити в те, що люди, які вважалися безвісти зниклими, загинули. Найважче було їх рідним: розум розумів, що в тому пеклі, якому вони опинилися, неможливо було вижити, але серце відмовлялося в це вірити. І вони вірили і чекали своїх дітей, дружин, чоловіків, до останнього сподіваючись на диво.

Найтяжчими були дні невизначеності і очікування. Та, на жаль, ворожа ракета, яка влучила у торгівельний центр у мирному місті, не дала їм шансу на життя. Безмежний біль і горе відчувають сьогодні всі кременчужани – і ті, хто знав загиблих, і ті, хто не був з ними знайомий. Це наша спільна біда і спільний біль!

- Ці гади знищили мою родину, вони вирвали моє серце! – сказала мати загиблого Євгенія Грицая Оксана.

Світла пам’ять і вічний спокій всім, чиє життя обірвала ця жостока війна! Ви назавжди в наших серцях!

Нагадаємо, 5 липня у Кременчуці попрощалися ще з трьома кременчужанами, що загинули через ракетний удару по «Амстору».

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: Амстор поховання похорони прощание загиблі
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