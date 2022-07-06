На Полтавщині з річки Хорол витягли тіло 45-річного чоловіка

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 157

6 липня о 15.00 до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників, що у Миргороді, неподалік центрального мосту, в річці Хорол знайшли тіло 45-річного чоловіка. На фото, наданому поліцією, видно, що біля водойми залишилися капці покійного.

Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група та спеціаліст-криміналіст поліції Миргорщини. Для встановлення точної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті чоловіка з’ясовує слідство.