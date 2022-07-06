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Кременчук, Допомога військовим

Потрібна допомога: кременчужан кличуть плести маскувальні сітки та костюми для військових

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 90

 

Також дуже треба нитки, тканина та речі, які можна розпустити, зелених, сірих, коричневих та бежевих кольорів

Кременчужан та гостей міста кличуть допомогти плести маскувальні костюми та сітки для військових. Про це ТЪ стало відомо від волонтерки Олени. Сітки та костюми виготовляють у ресторані «Велес», що знаходиться на вулиці Леонова, 24.

Крім того, Олена повідомила нам, що також дуже потрібні нитки, тканина та речі, які можна розпустити, зелених, сірих, коричневих та бежевих кольорів (але важливо, щоб тканина була не блискуча). Їх можна приносити прямо у ресторан.

Сьогодні військові потребували двох маскувальних сіток, проте через малу кількість людей у волонтерів не було можливості швидко їх зробити.

Тож якщо у вас є бажання та час допомогти нашим віськовим, приходьте у кафе «Велес» або приносьте матеріал для виготовлення сіток.

Охочих чекають у будь-який день, зокрема у вихідні. З 9.00 до 18.00 обов'язково на місці будуть люди.

Ось такі захисні костюми виготовляють волонтери у Кременчуці

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Автор: Катерина Турубара
Теги: допомога армії маскувальні сітки волонтерство
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Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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