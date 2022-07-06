У Полтаві водій збив людину на нерегульованому пішохідному переході

Вчора, 20:39 Переглядів: 376

У Полтаві 6 липня 56-річний полтавець на авто Hyundai збив місцевого мешканця, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. За інформацією Полтавського районного управління поліції, про аварію на вулиці Соборності близько 9.00 до відділу №1 (Київський район міста) повідомили перехожі.

Унаслідок ДТП 33-річного травмованого пішохода госпіталізували до лікарні.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.