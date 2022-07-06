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На яких напрямках фронту українським захисникам вдалося відбити наступ росіян

Вчора, 21:07 Переглядів: 423

 

У російських підрозділах, що діють на території України, фіксується тотальне п’янство

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 6 липня. Триває 133 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Тривають заходи з інженерного обладнання позицій, проводиться перевірка пунктів управління, ведеться радіоелектронна розвідка.

На Сіверському напрямку без істотних змін. Для уточнення положення наших військ ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного військового округу. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове. Завдав авіаудару поблизу Рубіжного. Ворожі штурмові дії в напрямку Козача Лопань – Соснівка наші воїни успішно відбили.

На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи. Окупанти наступали на напрямку Довгеньке - Мазанівка. Отримали відсіч наших воїнів та з втратами відійшли.

На Краматорському напрямку ворог намагається оволодіти населеними пунктами Верхньокам’янське та Григорівка. Застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. Обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Слов’янська та Верхньокам’янського. Завдав авіаударів поблизу Тетянівки та Сидорового.

На Бахмутському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Здійснив артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого.

Наступи ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське наші воїни зупинили та змусили окупантів відійти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування наших військ ворог обстрілював позиції наших підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Веде артилерійські обстріли наших військ в районах населених пунктів Олександрівка, Українка, Луч, Миколаївське, Зоря, Поляна та Біла Криниця. У готовності до завдання ракетних ударів по території України в морі утримується чотири носії високоточної зброї.

У російських підрозділах, що діють на території України, фіксується тотальне п’янство. Окрім того, значно деморалізує особовий склад російських окупаційних військ примусова мобілізація, що триває у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Підрозділи Сил оборони України продовжують стійко тримати оборону на всіх напрямках та завдавати суттєвих втрат військам противника.

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські загарбники
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