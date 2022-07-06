На Полтавщині розшукують безвісти зниклого Володимира Гавриленка

Вчора, 21:42 Переглядів: 363

Чоловік 29 червня пішов з дому та до цього часу не повернувся

Лубенський районний відділ поліції розшукує безвісти зниклого Володимира Миколайовича Гавриленка, 1959 року народження, мешканця села Березівка Лубенського району. Відомо, що чоловік 29 червня пішов з дому та до цього часу не повернувся.

Прикмети безвісти зниклого: зріст близько 180 см, середньої статури, волосся сиве, коротке. На момент зникнення був одягнений у сірий картуз, синій піджак та коричневі босоніжки. Чоловік має вади здоров’я.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте її до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 066-686-33-47 або 102.