«Війна зараз відбувається у душі кожного!» У галереї відкрили дві патріотичні мистецькі виставки

Їх об’єднує дещо спільне – воєнна тематика, патріотичні роботи присвячені українській культурі та боротьбі нашого народу за незалежність
Сьогодні, 6 липня, у Кременчуцькій художній галереї відкрилося одразу дві виставки Зоряни Дашко та Вадима Каторгіна. Їх об’єднує дещо спільне – воєнна тематика, патріотичні роботи присвячені українській культурі та боротьбі нашого народу за незалежність.
В експозиції представлені 70 картин та дві кераміки мисткині Дашко, над якими вона працювала протягом 10 років. Але основа виставки – це все ж картини, присвячені війні в Україні. Їх можна розділити на два блоки:
Зоряна Дашко розповіла, що у соцмережах їй запропонували створити дохристиянський оберіг – ляльку-мотанку. І для цього вона обрала акварель.
Нагадаємо, що її роботи вже побачила Європа, адже кременчужанка Ольга Григораш використовує образ ляльки-мотанки у своїх спектаклях у польській Познані. Там у театрі «Емігрант» створили виставу «Життя», сценарій якої перегукується з картинами мисткині.
Зоряна Дашко не боїться екпериментувати, вона працює у різних техніках, наприклад, використовує у живописі грубе полотно, тоді виходять фактурні роботи. Також у її доробку є колажі – вирізані з журналів сюжети та персонажі, з яких формується розповідь.
З 2016 по 2021 рік Зоряна працювала у Кременчуцькому обласному шпиталі для ветеранів війни арттерапевтом, у її роботі медицина поєдналася з мистецтвом. Коли до неї приходили люди, вона просила їх намалювати те, що вони відчувають. Тоді людина відходить від мислення словами і перемикається на малюнки. Потім зі створеними образами працюють, їх аналізують: чи домальовують, чи їх обговорюють. Така методика безпечна для психіки людини, бо вона вважає, що ніхто їй «не лізе у голову», бо з нею розмовляють не про її проблеми, а про картини. Але Зоряна Дашко впевнена, що таким чином приходить зцілення:
Щодо подій війни, художниця вважає, що на місці «Амстору» має знову зазеленіти парк, який знищили, коли будували торгівельний центр.
Зоряна розповіла і про своє бачення війни в цілому:
Серед робіт Вадима Каторгіна – колажі розбомбленого ТЦ «Амстор», також він випустив і презентував марки та конверти із зображенням кременчужан-учасників АТО, які загинули.
Створюючи свої авангардні колажі, Каторгін як філософ і художник шукав відповіді на запитання, чому почалася війна, чого постраждали люди в «Амсторі». Він вважає, якщо українці не зупинять росіян, ті дійдуть до Європи. На його думку, мета ракетного удару по торгівельному центру у Кременчуці – залякати людей:
На околиці Києва, неподалік Бучі митець має майстерню. Зі своєї квартири на 4 поверсі у перші дні повномасштабної війни бачив, як летіли російські гелікоптери і винищувачі. Зараз живе і творить у Кременчуці.
Також на стендах галереї можна побачити філателістичну виставку «Слава Україні, Героям слава!», яка присвячена війні за незалежність нашої держави.
Виставки триватимуть з 6 по 20 липня включно. Ознайомитися з роботами можна з 10.00 до 16.00, крім понеділка і вівторка. А у неділю, 10 липня, з 13.00 до 14.30 усі охочу зможуть поспілкуватися з мисткинею Зоряною Дашко.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер