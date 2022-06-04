У театрі кременчужанки у Польщі показують картини кременчуцької художниці (уточнено)

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До культурних подій у Познані причетні й інші кременчужани, і родина самої Ольги Добриніної, яка заснувала театр «Емігрант»

У театрі кременчужанки Ольги Григораш у Польщі показують картини кременчуцької художниці Зоряни Дашко.

Кременчужанка Ольга Григораш майже 5 років тому виїхала з Кременчука у Польщу і заснувала у Познані свій театр «Емігрант» (Teatr Emigrant )*.

- У Познані, в своєму театрі «Емігрант» (який, до речі, єдиний в своєму роді) я створила спектакль Żywot, де головним символом стала лялька-мотанка. Спектакль презентували ще в листопаді на фестивалі Ukraińska wiosna. A потім почалася війна, і я побачила малюнки Зоряни Дашко, нашої кременчужанки. Ми познайомилися через фейсбук, і тепер її мотанки-картини живуть в моєму спектаклі, ми показуємо презентацію з картин, плануємо вернісаж, - розповідає Ольга.

«Живот» – це вистава про безперервність життя, силу традицій та безсмертя роду. В основі цієї системи знаходиться жінка. Під час вистави глядачі спостерігають за її змінами, що відбуваються протягом життя. «Живот» у слов'янських мовах означає «живіт» як частину тіла, але первісне значення цього слова є «життя» або «буття». Тож у виставі «Живот» торкаються традицій, міфології та обрядів, пов’язаних із різними етапами життя жінки, бо вони є справжніми берегинями роду і дерева життя.

Перша версія спектаклю була на трьох мовах (білоруська, польська та українська). Зараз вже з'явилася цілком українська версія.

- У перші дні війни нас запросили на благодійний виступ до Teatr Polski, ми показали частину вистави і заспівали гімн України, тоді стало ясно, що наша творчість стала місією, а ми - єдині в Познані акторки-українки, з єдиним спектаклем не тільки українською, а про Україну...То було приголомшливе розуміння. Цілу весну ми показували виставу, мотали лялечок, співали українських пісень, збирали гроші для армії… Багато поляків дізналося про наші українські традиції. Зараз граємо майже кожного тижня, нас запрошують на урочисті заходи, фестивалі, - ділиться Ольга Григораш.

У липні театр «Емігрант» запросили на найбільший фестиваль мистецтв у Познані Malta. Там актори планують презентувати в усій красі картини Зоряни Дашко як частину спектакля.

Як виявилося, до культурних подій у Познані причетні й інші кременчужани, і родина самої Ольги Григораш:

- Глядачі можуть забрати мотанок з вистави, яких ми робимо на майстер-класах під керівництвом ще однієї кременчужанки Анни Чаплигіної. Зараз в Познані перебуває молода вчителька з Кременчука, і я одразу запросила її співати в нашому спектаклі. З нами у спектаклі співали дві дівчини-біженки. Моя мамуся шила спідниці, робила ляльки-мотанки, які ми продавали для ЗСУ. Мій брат, відомий актор і режисер з Харкова Олег Дідик, евакуювався до Кременчука. І зараз він, під вий сирен, готує з моїм театром виставу онлайн на підставі української поезії. Для нього це єдина можливість творити зараз. І ми це робимо! Потім я підхоплю його справу і дороблю вже на живо на сцені в Познані. Хочу, щоб кременчужани знали, що картини кременчужанки Зоряни вже побачила Европа! Навіть у ці складні часи! Глядачі захоплювалися ними. Бо ми дуже добре поєдналися, ніколи навіть не бачачи одна одну. Зараз театр «Емігрант» виконує дуже важливу місію і несе українську культуру в світ. Але разом з картинами Зоряни Дашко цей месседж ще голосніший.

*Театр «Емігрант» – це творчий простір для емігрантів з різних країн, заснований у 2019 році в Познані, з великої любові до театру і великої потреби проявити себе в чужій країні. Актриси театру «Емігрант» мають спільну мету – інтегруватися в життя та культуру Польщі, зберігаючи при цьому власну автентичність, себе. За час свого існування театр презентував 4 прем'єри та брав участь у фестивалях у Польщі та Україні.

Ольгу Григораш, як засновницю і режисерку театру неодноразово номінували на різні культурні нагороди, і згодом вона отримала титул «Людина року від культури 2021».