До культурних подій у Познані причетні й інші кременчужани, і родина самої Ольги Добриніної, яка заснувала театр «Емігрант»
У театрі кременчужанки Ольги Григораш у Польщі показують картини кременчуцької художниці Зоряни Дашко.
Кременчужанка Ольга Григораш майже 5 років тому виїхала з Кременчука у Польщу і заснувала у Познані свій театр «Емігрант» (Teatr Emigrant)*.
«Живот» – це вистава про безперервність життя, силу традицій та безсмертя роду. В основі цієї системи знаходиться жінка. Під час вистави глядачі спостерігають за її змінами, що відбуваються протягом життя. «Живот» у слов'янських мовах означає «живіт» як частину тіла, але первісне значення цього слова є «життя» або «буття». Тож у виставі «Живот» торкаються традицій, міфології та обрядів, пов’язаних із різними етапами життя жінки, бо вони є справжніми берегинями роду і дерева життя.
Перша версія спектаклю була на трьох мовах (білоруська, польська та українська). Зараз вже з'явилася цілком українська версія.
У липні театр «Емігрант» запросили на найбільший фестиваль мистецтв у Познані Malta. Там актори планують презентувати в усій красі картини Зоряни Дашко як частину спектакля.
Як виявилося, до культурних подій у Познані причетні й інші кременчужани, і родина самої Ольги Григораш:
- Глядачі можуть забрати мотанок з вистави, яких ми робимо на майстер-класах під керівництвом ще однієї кременчужанки Анни Чаплигіної. Зараз в Познані перебуває молода вчителька з Кременчука, і я одразу запросила її співати в нашому спектаклі. З нами у спектаклі співали дві дівчини-біженки.
Моя мамуся шила спідниці, робила ляльки-мотанки, які ми продавали для ЗСУ. Мій брат, відомий актор і режисер з Харкова Олег Дідик, евакуювався до Кременчука. І зараз він, під вий сирен, готує з моїм театром виставу онлайн на підставі української поезії. Для нього це єдина можливість творити зараз. І ми це робимо! Потім я підхоплю його справу і дороблю вже на живо на сцені в Познані.
Хочу, щоб кременчужани знали, що картини кременчужанки Зоряни вже побачила Европа! Навіть у ці складні часи! Глядачі захоплювалися ними. Бо ми дуже добре поєдналися, ніколи навіть не бачачи одна одну. Зараз театр «Емігрант» виконує дуже важливу місію і несе українську культуру в світ. Але разом з картинами Зоряни Дашко цей месседж ще голосніший.
*Театр «Емігрант» – це творчий простір для емігрантів з різних країн, заснований у 2019 році в Познані, з великої любові до театру і великої потреби проявити себе в чужій країні. Актриси театру «Емігрант» мають спільну мету – інтегруватися в життя та культуру Польщі, зберігаючи при цьому власну автентичність, себе. За час свого існування театр презентував 4 прем'єри та брав участь у фестивалях у Польщі та Україні.
Ольгу Григораш, як засновницю і режисерку театру неодноразово номінували на різні культурні нагороди, і згодом вона отримала титул «Людина року від культури 2021».
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер