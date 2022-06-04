На Глобинщині чоловік віз півтори тонни риби на 6,5 млн грн, здобутої незаконним шляхом

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Чоловіка зловили у селі Кагамлик, що на Глобинщині

1 червня рейдова група працівників управління головної інспекції поліції Полтавщини та управління патрульної поліції виявила автомобіль Mercedes Sprinter, у якому 49-річний мешканець селища Градизьк перевозив півтори тонни свіжовиловленої риби, здобутої незаконним шляхом. Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області, чоловіка зловили у селі Кагамлик, що на Глобинщині.

Слідчо-оперативна група відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького районного управління поліції та представники Полтавського рибоохоронного патруля, яких викликали на місце події, задокументували факт правопорушення. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 6,5 мільйонів гривень.

Наразі підрозділ дізнання поліції, за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Вилучену рибу передали інспекторам рибоохоронного патруля, які згідно з договором передали її до рибоприймального пункту з подальшою реалізацією та перерахуванням коштів до державного бюджету України.