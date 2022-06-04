Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Надзвичайні новини, Україна, Світ

На Глобинщині чоловік віз півтори тонни риби на 6,5 млн грн, здобутої незаконним шляхом

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 276

 

Чоловіка зловили у селі Кагамлик, що на Глобинщині

1 червня рейдова група працівників управління головної інспекції поліції Полтавщини та управління патрульної поліції виявила автомобіль Mercedes Sprinter, у якому 49-річний мешканець селища Градизьк перевозив півтори тонни свіжовиловленої риби, здобутої незаконним шляхом. Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області, чоловіка зловили у селі Кагамлик, що на Глобинщині.

Слідчо-оперативна група відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького районного управління поліції та представники Полтавського рибоохоронного патруля, яких викликали на місце події, задокументували факт правопорушення. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 6,5 мільйонів гривень.

Наразі підрозділ дізнання поліції, за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Вилучену рибу передали інспекторам рибоохоронного патруля, які згідно з договором передали її до рибоприймального пункту з подальшою реалізацією та перерахуванням коштів до державного бюджету України.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: риба незаконний вилов риби рейд
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 22 від 2 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх