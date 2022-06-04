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Сьогодні в Україні День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 96

 

Не забудемо наших маленьких янгелят – безвинних жертв російської агресії

Сьогодні, 4 червня, Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада торік. Також сьогодні відзначається Міжнародний день дітей — безневинних жертв агресії, заснований Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй.

- Сьогодні ми вшановуємо пам’ять безневинних дітей, які загинули внаслідок війни росії проти України.

Із 24 лютого окупанти вбили 261 дитину.

Не забудемо наших маленьких янголів. Не пробачимо ворогам, - написав у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Після повномасштабного вторгнення на територію України, станом на 3 червня, через дії російських окупантів в Україні за неповними даними постраждали 724 маленьких українці. З них 261 дитина загинула та понад 463 були поранені. Понад 234 тисячі українських дітей примусово вивезли до рф, або на тимчасово окуповані нею території. Ці цифри не остаточні, оскільки встановити точну чисельність загиблих та поранених дітей на окупованих росією територіях наразі неможливо.

Розпочавши збройну агресію проти України, росія порушила усі існуючи норми та принципи міжнародного права. Такі дії є важким злочином проти людяності. Скоєні російськими високопосадовцями та військовослужбовцями найтяжчі міжнародні злочини проти дітей на території України будуть розслідувані, а винних осіб притягнуть до кримінальної відповідальності.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: діти Полтавська ОВА
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