Дії ЗСУ викликають у рашистів нервові зриви і бажання лікуватися

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 214

У окупантів стається справжня істерика від кількості убитих і поранених російських військових. Про це у перехопленій СБУ розмові каже окупант, який дислокується на Херсонщині. Загарбники мріють просто повернутися додому живими. А дії ЗСУ викликають у рашистів нервові зриви і бажання лікуватися.

- Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в «цинках» приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда, – каже загарбник.

Він уже не уявляє, як це – жити звичайним життям у мирному місті. Якщо повернеться, планує об’їздити церкви та монастирі. Але хіба можна замолити ті гріхи та звірства, які рашисти чинять в Украіні?

СБУ нагадує, що у російських солдатів є надійний спосіб зберегти своє життя. «Гаряча» телефонна лінія 2402 працює для усіх окупантів, які хочуть здатися у полон.