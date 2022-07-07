У окупантів стається справжня істерика від кількості убитих і поранених російських військових
У окупантів стається справжня істерика від кількості убитих і поранених російських військових. Про це у перехопленій СБУ розмові каже окупант, який дислокується на Херсонщині. Загарбники мріють просто повернутися додому живими. А дії ЗСУ викликають у рашистів нервові зриви і бажання лікуватися.
Він уже не уявляє, як це – жити звичайним життям у мирному місті. Якщо повернеться, планує об’їздити церкви та монастирі. Але хіба можна замолити ті гріхи та звірства, які рашисти чинять в Украіні?
СБУ нагадує, що у російських солдатів є надійний спосіб зберегти своє життя. «Гаряча» телефонна лінія 2402 працює для усіх окупантів, які хочуть здатися у полон.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер