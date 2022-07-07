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В Україні пропонують легалізувати еротику та порно

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 242

 

Станом на вечір 6 липня петицію на офіційному сайті Президента підтримали більше 6 тисяч людей

На офіційному сайті Президента з'явилася петиція, автор якої пропонує легалізувати в Україні еротику та порно. Петицію 4 липня розмістив Тарас Сіромський.

Більшість розвинених держав не мають заборон на порнографічну діяльність. В Україні цей закон приймався з міжнародними зауваженням, що він порушує свободу слова. Крім того, даний закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно - може виїхати за кордон і піднімати економіку іншим державам. Відповідно, він лише шкодить економіці і правам людини в Україні. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців і шокує іноземців, - мовиться у поясненні до петиції.

Автор вважає, що українське законодавство погано пояснює, де еротика у мистецтві, а де еротика як порно. Тому була величезна кількість випадків, коли дівчат засуджували саме за еротику по статтях порнографії.

Також Тарас Сіромський зазначає, що зараз в інтернеті навіть існують еротичні спільноти від українок для підтримки українських солдат на фронті.

Величезна кількість грошей платників податків виділяється на закупки порнографічного матеріалу і пошуку «злочинців», хоча всім відома філософія, що без жертви не може бути злочину. Замість того, щоб дії кібер-поліції зосередити на боротьбі проти російських кібератак, проти російської дезінформації, ботів, замість того, щоб виділити кошти на українізацію інтернету. Тому пропоную стати правовою державою не лише на папері але і по факту, - йдеться у тексті.

Станом на вечір 6 липня петицію підтримали більше 6 тисяч людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: порно петиція
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