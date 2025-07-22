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Дорогі карасі: браконєр виловив 7,5 кг риби — йому нарахували збитків на 104 тис. грн та відкрили кримінальне провадження

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 130

 

Інспектори Полтавського рибоохоронного патруля під час чергового рейду виявили порушення природоохоронного законодавства з боку браконьєра на ставку в селі Андрійки

Учора, 21 липня, інспектори Полтавського рибоохоронного патруля під час чергового рейду виявили грубе порушення природоохоронного законодавства на ставку в селі Андрійки. Під час патрулювання вони виявили громадянина, який здійснював незаконний лов риби з використанням трьох сіток, встановлених у забрід. Про це повідомила пресслужба Полтавського рибоохоронного патруля.

Такі дії є прямим порушенням п. 1 пп. 1 розділу IV Правил любительського та спортивного рибальства. У результаті порушення правил рибальства порушник виловив: 29 карасів, 8 судаків та 9 раків загальною вагою 7,5 кг. Збитки завдані рибному господарству України становлять 104 тис. 533 грн.

Порушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції. Спільно з працівниками правоохоронних органів задокументовано грубе порушення правил рибальства, яке має ознаки кримінального проступку. По даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 249 Кримінального кодексу України — незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

У Полтавському рибоохоронному патрулі нагадали про основні вимоги, дотримання яких обов’язкове:

Заборонено:

  • Використовувати сітки, вентері та інші промислові знаряддя лову без спеціального дозволу
  • Ловити рибу в нерестових зонах та заповідних територіях
  • Перевищувати встановлені норми добового улову
  • Ловити рибу менше мінімального розміру
  • Використовувати вибухівку, отруйні речовини та електрострум

Обов’язково:

  • Мати при собі документи, що посвідчують особу, засоби для вимірювання довжини та маси виловлених біоресурсів
  • Дотримуватися встановлених квот на вилов
  • Поважати природоохоронні зони
  • Підтримувати чистоту біля водойм

— Водні ресурси Полтавщини є безцінним природним багатством нашого краю. Ставки, річки та озера не лише забезпечують регіон водними ресурсами, але й підтримують унікальну екосистему. Кожна риба, кожен водний організм відіграє важливу роль у збереженні природної рівноваги. Пам’ятайте: природа не прощає безвідповідального ставлення. Те, що ми збережемо сьогодні, дістанеться нашим дітям та онукам. Якщо ви стали свідком порушень правил рибальства, негайно повідомляйте про це на «гарячу лінію» Полтавського рибоохоронного патруля: (096) 907-50-08, — закликають охоронці природи.

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Автор: Віктор Крук
Теги: рибоохоронний патруль браконьєр
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