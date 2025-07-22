Дорогі карасі: браконєр виловив 7,5 кг риби — йому нарахували збитків на 104 тис. грн та відкрили кримінальне провадження

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 130

Інспектори Полтавського рибоохоронного патруля під час чергового рейду виявили порушення природоохоронного законодавства з боку браконьєра на ставку в селі Андрійки

Учора, 21 липня, інспектори Полтавського рибоохоронного патруля під час чергового рейду виявили грубе порушення природоохоронного законодавства на ставку в селі Андрійки. Під час патрулювання вони виявили громадянина, який здійснював незаконний лов риби з використанням трьох сіток, встановлених у забрід. Про це повідомила пресслужба Полтавського рибоохоронного патруля.

Такі дії є прямим порушенням п. 1 пп. 1 розділу IV Правил любительського та спортивного рибальства. У результаті порушення правил рибальства порушник виловив: 29 карасів, 8 судаків та 9 раків загальною вагою 7,5 кг. Збитки завдані рибному господарству України становлять 104 тис. 533 грн.

Порушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції. Спільно з працівниками правоохоронних органів задокументовано грубе порушення правил рибальства, яке має ознаки кримінального проступку. По даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 249 Кримінального кодексу України — незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

У Полтавському рибоохоронному патрулі нагадали про основні вимоги, дотримання яких обов’язкове:

Заборонено:

Використовувати сітки, вентері та інші промислові знаряддя лову без спеціального дозволу

Ловити рибу в нерестових зонах та заповідних територіях

Перевищувати встановлені норми добового улову

Ловити рибу менше мінімального розміру

Використовувати вибухівку, отруйні речовини та електрострум

Обов’язково:

Мати при собі документи, що посвідчують особу, засоби для вимірювання довжини та маси виловлених біоресурсів

Дотримуватися встановлених квот на вилов

Поважати природоохоронні зони

Підтримувати чистоту біля водойм