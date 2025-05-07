На Полтавщині мотоцикліст потрапив під колеса вантажівки — поліція

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Сьогодні, 7 травня, близько 13.30 у Лохвиці на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, вантажівка DAF, за кермом якої перебував 39-річний водій, зіткнувся із мотоциклом Viper ZS110 із 40-річним мотоциклістом.

Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми: його у тяжкому стані ушпиталили до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, у березні на Полтавщині легковик врізався у припарковану вантажівку: двох людей ушпиталили.



