На Полтавщині легковик врізався у припарковану вантажівку: двох людей ушпиталили

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Попередньо відомо, що водій легковика за кермом був п'яний

Учора, 23 березня, близько 23.00 у Кобеляках сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль ВАЗ 2121, за кермом якого перебував 32-річний водій, врізався у вантажівку Renault Magnum, яка стояла на узбіччі дороги.

Внаслідок зіткнення травмувалися водій ВАЗу та його 29-річна пасажирка. Їх обох госпіталізували. Водій вантажівки не постраждав.

Також у поліції зазначають, що на момент аварії водій ВАЗу був за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У разі визнання водія винним йому може загрожувати позбавлення волі строком до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами від трьох до п’яти років.

Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, цими вихідними у Полтаві автомобілі збили 85-річного пішохода та 14-річну дівчину.