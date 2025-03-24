Нульове розмитнення автомобілів — нардепи пропонують пільги для деяких категорій українців

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 92

Навесні 2022 року в Україні дозволили усім громадянам завозити автівки з-за кордону, не сплачуючи ввізного мита, акцизу та ПДВ. Проте за кілька місяців нульове розмитнення скасували й воно наразі діє виключно для автомобілів, які ввозяться для військових потреб. Проте, парламентарі час від часу пропонують повернути нульову ставку для деяких категорій громадян.

Протягом березня у Верховній Раді зареєстрували чотири такі законопроєкти, які стосуються нульового розмитнення транспортних засобів для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Перші два законопроєкти № 13058 та № 13059, які ініціювали 5 народних депутатів, були зареєстровані 3-го березня й передбачають внесення змін до Митного та Податкового кодексів України щодо забезпечення нульового розмитнення транспортних засобів. Через два тижні, 17 березня, законопроєкти № 13058-1 та №13059-1 з цих же питань внесли ще 9 нардепів.

— З проханням посприяти забезпеченню нульового розмитнення на авто регулярно звертаються учасники бойових дій, які безпосередньо беруть участь у заходах з відсічі й стримування військової агресії проти України і для яких ця опція важлива в т. ч. для того, щоби за доступнішою ціною придбати авто для використання на фронті, для виконання бойових та інших супутніх завдань, — пояснюють свої ініціативи автори законопроєктів.

Вони зазначають у пояснювальній записці до законопроєкту, що «справедливо буде дати можливість кожному учаснику бойових дій завезти один транспортний засіб на умовах нульового розмитнення».

Кому пропонують надати пільги та чим відрізняються ці законопроєкти

Категорії громадян, які у разі ухвалення цих законопроєктів зможуть скористатися пільгами на нульове розмитнення транспортних засобів, дещо різняться.

Перші два законопроєкти (№ 13058 та № 13059) пропонують надати такі пільги:

особам з інвалідністю внаслідок війни;

учасникам бойових дій, які зазнали поранення внаслідок участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування військової агресії проти України;

офіційно уповноваженим особами в інтересах вищезазначених категорій громадян для завезення в Україну одного транспортного засобу;

особам, які офіційно передали власний транспортний засіб військовому підрозділу, що бере участь у заходах з відсічі й стримування військової агресії проти України.

Другі два законопроєкти (№ 13058-1 та №13059-1) пропонують надати такі пільги лише учасникам бойових дій, або їх офіційно уповноваженим особам.

Що можна буде ввезти з нульовим розмитненням

В усіх законопроєктах йдеться про те, що визначені в них категорії громадян зможуть ввезти в Україну один транспортний засіб за нульовими ставками ввізного мита, акцизного податку та ПДВ. Під пільги не підпадатимуть автомобілі, які мають походження або ввозяться з країни, визнаної державою-окупантом або агресором щодо України, або ж автівки з окупованої території.

Під пільгове розмитнення пропонується включити:

автомобілі легкові та кузови до них;

причепи та напівпричепи;

мотоцикли;

автобуси;

вантажівки.

Строки дії пільгового періоду ввезення

Відрізняються ініціативи народних обранців також терміном дії пільг на нульове розмитнення. Законопроєктами № 13058 та № 13059 передбачається встановлення нульового розмитнення для вищезазначених категорій громадян на період до припинення дії воєнного стану в Україні.

Тоді як автори законопроєктів № 13058-1 та № 13059-1 пропонують продовжити дію пільг на нульове розмитнення до 31 грудня наступного року після року, коли буде скасований воєнний стан.

Наразі усі ці законопроєкти знаходяться на розгляді профільного комітету Верховної Ради (з питань фінансів, податкової та митної політики). У разі прийняття першого чи другого пакета законопроєктів, вони наберуть чинності через місяць після їх офіційного оприлюднення.

Варто зазначити, що серед авторів обох законопроєктів є народний депутат Георгій Мазурашу, який відомий своїми численними резонансними законодавчими ініціативами, які зазвичай не ухвалюють у парламенті.

Вже було

Це далеко не перша ініціатива народних депутатів щодо надання пільги учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни на нульове розмитнення транспортних засобів.

«Кременчуцький Телеграф» у грудні 2023 року повідомляв, що у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти (№ 10353 та № 10354), якими пропонувалося запровадити нульове розмитнення транспортних засобів для учасників бойових дій та деяких інших громадян, які постраждали внаслідок військової агресії проти України. Зокрема, у ньому йшлося про синів/доньок, батьків, рідних братів/сестер загиблого внаслідок військової агресії проти України, тих громадян, чиї транспортні засоби зазнали пошкоджень внаслідок військової агресії та тих, хто офіційно передав власне авто військовому підрозділу.

Для учасників бойових дій та деяких інших громадян пропонують ввести нульове розмитнення автівок

Одним із трьох розробників цих законопроєктів був також народний депутат Георгій Мазурашу. Альтернативні ним законопроєкти (№ 10151-1 та № 10354-1) в останній день 2023 року зареєстрував нардеп Олександр Юрченко. І хоча ці чотири законопроєкти у лютому 2025 року внесли до порядку денного тринадцятої сесії Верховної Ради, їх за 15 місяців так і не розглянув навіть профільний парламентський комітет (з питань фінансів, податкової та митної політики). Чому ця важлива законодавча ініціатива гальмується у парламенті другий рік та чи не станеться так само з його новими законодавчими ініціативами з тих самих питань, може пояснити нагадування про деякі минулі законодавчі ініціативи Георгій Мазурашу.

Що раніше пропонував цей нардеп

Ми раніше писали, що Георгій Мазурашу ще у жовтні 2022 року був визнаний рекордсменом за кількістю поданих законопроєктів. Лише за три перші роки своєї каденції у парламенті він став співавтором 455 законодавчих ініціатив. Зокрема, пропонував притягувати до кримінальної відповідальності людей, які поширюють недостовірну інформацію у соцмережах з фейкових акаунтів, а також змінити текст Державного гімну України на більш «позитивний», замінивши слова «Ще не вмерла…» на «Процвітає Україна, її слава й воля!»

Він також пропонував запровадити в Україні нове державне свято — «День подяки» та зробити його вихідним. Георгій Мазурашу подавав законопроєкт, в якому пропонував мобілізовувати на військову службу лише «вмотивованих патріотів», які мають потрібні морально-вольові якості, а громадян, які не хочуть воювати, залучати на роботи оборонного характеру.

Він був автором кількох законодавчих ініціатив щодо розширення переліку категорій чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон під час воєнного стану. Зокрема законопроєкту № 7484-1, в якому запропонував дати право залишати територію України чоловікам, які мають 2-х дітей віком до 14 років, або одну дитину віком до 14 років та вагітну дружину, або одну дитину віком до 3-х років.

А у жовтні 2023 року він зареєстрував законопроєкт № 8029 щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий період на умовах гарантованої фінансової підтримки ЗСУ. У ньому пропонувалося дозволити виїзд за кордон чоловікам призовного віку за умови відкритого рахунку з гарантійним внеском у розмірі не менше 5 прожиткових мінімумів (13420 грн — ред.), кошти якого можна використати для підтримки ЗСУ.

У листопаді 2023 року Георгій Мазурашу пропонував розширити категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації, доповнивши цей перелік волонтерами.

Поки що усі резонансні законодавчі ініціативи Георгія Мазурашу не знаходили підтримки у парламенті.