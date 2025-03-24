Поліція Полтави розшукує свідків ДТП, у якій постраждав пішохід

Поліція Полтави встановлює очевидців дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 19 березня близько 15.00 на провулку Космічному, 6.
За попередніми даними, автомобіль Skoda Octavia, яким керував 56-річний водій, рухаючись заднім ходом, збив 85-річного пішохода.
Усіх, хто був свідком події або має відеозапис інциденту, просять звернутися до поліції за телефонами: 066-336-93-35, 095-099-30-00 або 102.
Нагадаємо, що 23 березня у Кременчуці на Молодіжному автівка збила жінку.
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