Поліція Полтави розшукує свідків ДТП, у якій постраждав пішохід

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 126

Поліція Полтави встановлює очевидців дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 19 березня близько 15.00 на провулку Космічному, 6.

За попередніми даними, автомобіль Skoda Octavia, яким керував 56-річний водій, рухаючись заднім ходом, збив 85-річного пішохода.

Усіх, хто був свідком події або має відеозапис інциденту, просять звернутися до поліції за телефонами: 066-336-93-35, 095-099-30-00 або 102.

Нагадаємо, що 23 березня у Кременчуці на Молодіжному автівка збила жінку.