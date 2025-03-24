На минулому тижні у Кременчуці народилися 28 малюків

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Хлопчиків знову народилося більше, ніж дівчаток

За попередній тиждень, із 17 до 23 березня, у Кременчуці на світ з’явилися 28 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Хлопчиків цього тижня знову народилося трохи більше — 15, а дівчаток — 13.

У Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з’явилася 21 дитина — 12 хлопчиків та 9 дівчаток. Ще 7 малюків — 3 хлопчики та 4 дівчинки — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці народилися 33 дитини — 18 хлопчиків та 15 дівчаток.



