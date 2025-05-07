Чоловіка, який торік у Диканьці відібрав у 9-річного хлопчика телефон, засудили на 8 років — прокуратура

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 0

На Полтавщині до 8 років за ґратами засудили чоловіка, який торік у жовтні в Диканьці відібрав у 9-річного хлопчика мобільний телефон. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, подія сталася подія сталася 9 жовтня у Диканьці. Чоловік вихопив із рук у дитини мобільний телефон. Свідком цього стала знайома родини хлопчика та викликала поліцію.

Також відомо, що в обвинуваченого це не перша судимість: раніше він уже вчиняв злочини проти власності. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.

Вирок грабіжнику винесли за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений повторно, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За ґратами він проведе 8 років.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькому районі чоловіка засудили на понад 7 років за те, що відібрав велосипед у дитини.



