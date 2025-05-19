Гетманцев закликав уряд збільшити показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на наступні 3 роки

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 579

Через високий рівень інфляції та погіршення умов життя соціально вразливих верств населення у бюджетах на 2026-2028 роки необхідно переглянути показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у Міністерстві фінансів триває робота над підготовкою проєкту Бюджетної декларації на 2026-2028 роки.

— Це документ, який забезпечує рамку для середньострокового бюджетного планування, і на основі якого згодом Мінфін готуватиме проєкт бюджету на 2026 рік, — написав він у своєму телеграм-каналі.

Гетманцев розповів, що відповідно до плану-графіку бюджетного процесу, до 15 травня Мінфін мав би подати до Кабміну проєкт бюджетної декларації на 2026-2028 роки, а уряд має її схвалити до 1 червня. Далі документ до 15 липня має розглянути Верховна Рада.

Він додав, що наразі відомі основні параметри бюджетної декларації, які випливають із листа Мінфіну, розісланого головним розпорядникам бюджетних коштів.

У цьому листі зазначені наступні показники мінімальних соціальних стандартів:

Мінімальна зарплата:

з 1 січня 2026 року — 8 688 грн;

з 1 січня 2027 року — 9 374 грн;

з 1 січня 2028 року — 10 059 грн.

Прожитковий мінімум (загальний розмір):

з 1 січня 2026 року — 3 171 грн;

з 1 січня 2027 року — 3 358 грн;

з 1 січня 2028 року — 3 536 грн.

Данило Гетманцев зазначив, що передбачається індексація соціальних стандартів на 2026-2028 роки відповідно до показників прогнозної інфляції на цей період. А за прогнозами Мінекономіки, споживча інфляція (на кінець року) складе:

у 2026 році — 8,6%,

у 2027 році — 5,9%,

у 2028 році — 5,3%.

Він нагадав, що показники мінімальних соціальних стандартів у цьому році були заморожені, і не враховують прогнозовану інфляцію, яка до кінця року складе близько 9-10% (прогноз уряду 9,5%, НБУ — 8,7%).

— Така заморозка призводить до погіршення реального рівня життя соціально вразливих категорій громадян, які отримують мінімальну зарплату і соціальні трансферти з бюджету. Переважна частина доходів таких громадян витрачається на товари першої потреби, комунальні платежі, продовольство — більшість цих позицій виробляється в Україні, підтримує українського виробника, — наголосив нардеп.

Він заявив, що вважає невірним «шлях фіскальної консолідації за рахунок цих статей бюджету», та що це «гальмує економічне зростання». На думку Гетманцева замороження соціальних стандартів цього року стало однією із причин уповільнення росту економіки цього року та заявив, що це «консервує бідність населення».

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики вважає за необхідне закласти у бюджетну резолюцію більший перерозподіл ВВП на соціальні цілі — насамперед на індексацію соціальних стандартів.

На думку Данила Гетманцева, ресурсом на справедливу індексацію соціальних стандартів може стати ревізія неефективних бюджетних видатків, детінізація економіки та розширення легальної податкової бази, додаткові доходи від яких можуть лише цього року принести до державного бюджету понад 5 млрд доларів.

Він пропонує при індексації соціальних стандартів на 2026 рік врахувати цьогорічну інфляцію (тобто додати 9-10%).

Гетманцев також розраховує на дискусію у парламенті в ході бюджетного процесу щодо реформи прожиткового мінімуму і можливості його індексації відповідно до фактичного рівня.

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Нагадаємо, у 2025 році мінімальна зарплата залишиться без змін (8000 грн), як і загальний прожитковий мінімум (2920 грн).

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