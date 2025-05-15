Овочі дорожчають, а пальне знову дешевшає: моніторинг цін на Кременчуччині за тиждень

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Також знову спостерігається підвищення цін на яйця

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 15 травня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

На минулому тижні знову спостерігалося зростання цін на яйця, цукор та деякі овочі. Знизилася ціна на молоду капусту. Також почало дешевшати і пальне.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

яйця — на 1,00 грн за 10 шт.;

цукор — на 0,50 грн за 1 кг;

цибуля — на 3,10 за 1 кг;

буряк — на 5,19 грн за 1 кг;

морква — на 1,03 грн за 1 кг.

подешевшали:

капуста (молода) — на 7,45 грн за 1 кг;

дизельне пальне — на 0,50 грн за 1 л;

автогаз — на 0,25 грн за 1 л.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, минулого тижня на Кременчуччині пальне дорожчало, а яйця навпаки — дешевшали.