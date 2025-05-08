На Кременчуччині продовжують дорожчати м'ясо та пальне: моніторинг цін у районі за тиждень

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Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 8 травня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

На минулому тижні знову спостерігалося зростання цін та м’ясо — свинину та яловичину. Також зросла вартість і пального — подорожчали бензин марки А-92 і А-95 та дизпаливо. А от здешевшали на прилавках Кременчука та району яйця та буряк.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

свинина — на 5,00 грн за 1 кг;

яловичина — на 4,50 грн за 1 кг;

бензин — на 0,50 за 1 л;

дизпаливо — на 1,00 грн за 1 л.

подешевшали:

буряк — на 0,70 грн за 1 кг;

яйця — на 2,65 грн за 10 штук.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, значне підвищення вартості м'яса спостерігалося на Кременчуччині і тижнем раніше.