Мера Кременчука просять провести відкриту зустріч щодо тарифної кризи з «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 402

Громадськість вимагає обговорення фінансового тиску на мешканців та підприємців і участі у визначенні нового постачальника тепла

Представники ГО «Полтавщина за справедливість» звернулися до міського голови Кременчука Віталія Малецького та депутатів міськради з проханням організувати відкриту зустріч «круглого столу». Мета — обговорити тарифну ситуацію з постачання теплової енергії та гарячої води, а також вибір нового виконавця послуг на опалювальний сезон 2025–2026 років.

Що пропонують:

провести зустріч у приміщенні міської ради з представниками ГО, депутатами, фахівцями у сфері ЖКГ та підприємцями;

залучити ЗМІ та громадськість;

обговорити двоставковий тариф, заборгованість споживачів, правові спори та методику розподілу послуг.

Звернення базується на Меморандумі про співпрацю, який ГО уклала з міською радою ще 18 травня 2023 року. У документі наголошено, що попередні судові звернення споживачів щодо скасування тарифу не дали результатів.

У зв’язку з тим, що «Полтаватеплоенерго» більше не є виконавцем послуг, Кременчук має визначити нового надавача тепла на сезон 2025–2026. ГО вимагає публічного процесу з урахуванням думки громади.

Нагадаємо, із квітня компанія «Полтаватеплоенерго» перестала постачати тепло та гарячу воду жителям лівобережної частини Кременчука. Таке рішення ухвалено на підставі постанови Полтавської обласної ради від 21 березня 2025 року № 960. Вона передбачає передачу майна виробничого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» з комунальної у державну власність.

Підприємство обслуговувало абонентів з листопада 2022 року, коли Кременчуцька ТЕЦ зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетних ударів.

Клієнтів просять до 30 травня провести остаточні розрахунки, аби уникнути примусового стягнення боргів.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».