ВРП звільнила суддю Господарського суду Полтавської області

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Вища рада правосуддя погодила звільнення Тетяни Безрук з посади судді Господарського суду Полтавської області. Суддя подала заяву у відставку. Таке рішення ухвалене під час засідання ВРП, інформує «Закон і Бізнес» 8 травня.

Рада встановила наявність у судді необхідного стажу та відсутність відкритих дисциплінарних проваджень.

Зазначено, що від початку року ВРП уже звільнила 109 суддів, із них 81 — у відставку, двох — за власним бажанням, а ще 26 позбавлені посад за вчинення істотного дисциплінарного проступку або через непроходження кваліфікаційного оцінювання.

Нагадаємо, суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя.