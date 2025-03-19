Суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка відсторонили від роботи на час розслідування

Суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя. Таке рішення ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя сьогодні, 19 березня.
У рішенні йдеться про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.
Притягнення до дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади означає, що суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.
Нагадаємо, заяву про відставку Томилка Вища Рада Правосуддя розглядала ще у серпні минулого року, однак розгляд відклали через наявність скарги від Національного антикорупційного бюро України.
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