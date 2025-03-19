Суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка відсторонили від роботи на час розслідування

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 308

Суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя. Таке рішення ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя сьогодні, 19 березня.

У рішенні йдеться про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

Притягнення до дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади означає, що суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

Нагадаємо, заяву про відставку Томилка Вища Рада Правосуддя розглядала ще у серпні минулого року, однак розгляд відклали через наявність скарги від Національного антикорупційного бюро України.



