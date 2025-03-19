Штучний голос vs. реальність: як не потрапити в пастку дезінформації

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 86

Проєкт «Перевір перед тим, як поширити» від «Кременчуцького Телеграфа» створений задля підвищення рівня медіаграмотності серед користувачів соціальних мереж, щоб навчити базових принципів перевірки інформації

Чи не кожен користувач смартфона протягом дня проводить певний час за переглядом соцмереж. Розвантажити мозок, відволіктися, дізнатися щось нове — мета у кожного своя. І все частіше у наших стрічках з’являються короткі інформаційні відео: думка експерта, новини, добірки чи просто відеоряд під музику — соцмережі рекомендують нам відео за нашими вподобаннями та попередніми переглядами.

Частина таких відео створена за допомогою штучного інтелекту, деякі ж повністю ним згенеровані. Роблять це кріейтори з двох причин: делегувати завдання ШІ, аби зменшити навантаження, або ж ввести в оману населення шляхом дезінформації.

У зв’язку з цим перед користувачами соцмереж постають нові виклики: навчитися відрізняти реальний контент від штучно створеного, який може нести у собі маніпуляції та провокації. Як покращити свою медіаграмотність та навчитися відрізняти штучний голос від реального — читайте далі.

Як розпізнати фейковий голос: ознаки, що викривають ШІ

Ми провели тест серед наших підписників, запитавши, чи можуть вони на слух визначити, на якому з двох записів говорить реальна людина, а де голос згенерував ШІ.

Прослухайте спочатку відео і спробуйте визначити самі, а потім перевірте свою відповідь.