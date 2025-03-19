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Штучний голос vs. реальність: як не потрапити в пастку дезінформації

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 86

Проєкт «Перевір перед тим, як поширити» від «Кременчуцького Телеграфа» створений задля підвищення рівня медіаграмотності серед користувачів соціальних мереж, щоб навчити базових принципів перевірки інформації

Чи не кожен користувач смартфона протягом дня проводить певний час за переглядом соцмереж. Розвантажити мозок, відволіктися, дізнатися щось нове — мета у кожного своя. І все частіше у наших стрічках з’являються короткі інформаційні відео: думка експерта, новини, добірки чи просто відеоряд під музику — соцмережі рекомендують нам відео за нашими вподобаннями та попередніми переглядами.

Частина таких відео створена за допомогою штучного інтелекту, деякі ж повністю ним згенеровані. Роблять це кріейтори з двох причин: делегувати завдання ШІ, аби зменшити навантаження, або ж ввести в оману населення шляхом дезінформації.

У зв’язку з цим перед користувачами соцмереж постають нові виклики: навчитися відрізняти реальний контент від штучно створеного, який може нести у собі маніпуляції та провокації. Як покращити свою медіаграмотність та навчитися відрізняти штучний голос від реального — читайте далі.

Як розпізнати фейковий голос: ознаки, що викривають ШІ

Ми провели тест серед наших підписників, запитавши, чи можуть вони на слух визначити, на якому з двох записів говорить реальна людина, а де голос згенерував ШІ.

Прослухайте спочатку відео і спробуйте визначити самі, а потім перевірте свою відповідь.

Отже, на запису перший голос — реальної людини, нашої журналістки. А другий — її ж голос, але згенерований штучним інтелектом на основі реального запису.

Думки з нашої аудиторії щодо того, який голос справжній, а який — штучно згенерований, розділилися майже порівну.

Результат голосування на сторінці в Інстаграмі
Результат голосування у телеграм-каналі

Хоча все ж дещо більший відсоток читачів таки зміг розпізнати згенерований голос. Ось як вони висловлювали свою думку у коментарях. Дехто навіть робив припущення, чому саме той голос, а не інший, є справжнім.

 

 

Щоб виявити штучно створений голос, варто звернути увагу на певні характеристики, які видають нейромережу. У деяких випадках фейковий голос чути «неозброєним» вухом. Проте штучний інтелект продовжує невпинно розвиватися та вдосконалюватися. Тож відрізнити штучний голос від реального з кожним разом усе важче.

Ось кілька основних ознак, які можуть допомогти розпізнати фальсифікацію:

  1. Неприродні інтонації та ритм. Штучний голос може здаватися надто рівним або, навпаки, неприродно змінювати темп. У реальному мовленні люди часто роблять паузи, затинаються або змінюють тембр залежно від емоцій. Наразі нейромережі не можуть повністю відтворити ці особливості.
  2. Відсутність фонового шуму або його надмірність і неприродність. У записах реальної мови завжди присутні дрібні шуми — шурхіт одягу, вдихи, навколишні звуки. У згенерованому голосі цей природний супровід часто відсутній або здається неприродно чистим. Часом буває і навпаки: фоновий шум надто сильно перебиває текст, звук видається склеєним з різних аудіозаписів.
  3. Проблеми з вимовою складних слів. Алгоритми штучного інтелекту можуть мати труднощі з вимовою складних або рідковживаних слів, акцентуванням і наголосами. Якщо в голосі відчуваються дивні мовленнєві збої або незвично вимовлені слова, варто запідозрити використання нейромереж.

Як не стати жертвою аудіофейків: способи захисту

Щоб не стати жертвою фейкових аудіо- та відеоматеріалів, варто дотримуватися кількох простих правил, які допоможуть виявити маніпуляції: 

  1. Перевіряйте джерело відео — чи публікували його офіційні канали або  перевірені медіа;
  2. Використовуйте спеціальні сервіси. Нині існує низка програм та онлайн-інструментів, які аналізують озвучку та можуть визначити ймовірність використання штучного інтелекту, як-от Adobe Voco, Deepfake Detection або Voice ID. 
  3. Слухайте уважно — навіть найреалістичніші алгоритми поки що не можуть ідеально відтворити природне мовлення. Якщо це голос відомої людини чи вашого знайомого, можна порівняти підозрілий голос із попередніми записами людини.
  4. Зіставляйте інформацію — якщо в одному джерелі з’явилося сенсаційне відео, шукайте підтвердження в інших авторитетних медіа.

Не дайте себе обманути

Світ стрімко змінюється, а разом із ним змінюються й методи дезінформації. Тепер ми не завжди можемо довіряти тому, що чуємо у відео чи аудіозаписах, адже штучний інтелект навчився імітувати голоси з дивовижною точністю. Саме тому важливо вміти критично ставитися до будь-якої інформації, особливо коли вона здається сенсаційною або викликає сильні емоції.

Знання про те, як розпізнати згенерований голос, дає нам змогу захиститися від маніпуляцій і не стати частиною інформаційних атак. Перевіряйте джерела, звертайте увагу на деталі та використовуйте доступні інструменти для аналізу. Чим більше людей буде уважними до таких технологій, тим складніше стане поширювати фейки. 

Цей контент створено у співпраці з «Детектором медіа» за підтримки Міністерства закордонних справ, у справах співдружності та розвитку Великої Британії та Zinc Network

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Автор: Яна Гудзь
Теги: медіаграмотність фейк дезінформація голос штучний інтелект перевірка
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