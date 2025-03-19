Штучний голос vs. реальність: як не потрапити в пастку дезінформації

Проєкт «Перевір перед тим, як поширити» від «Кременчуцького Телеграфа» створений задля підвищення рівня медіаграмотності серед користувачів соціальних мереж, щоб навчити базових принципів перевірки інформації
Чи не кожен користувач смартфона протягом дня проводить певний час за переглядом соцмереж. Розвантажити мозок, відволіктися, дізнатися щось нове — мета у кожного своя. І все частіше у наших стрічках з’являються короткі інформаційні відео: думка експерта, новини, добірки чи просто відеоряд під музику — соцмережі рекомендують нам відео за нашими вподобаннями та попередніми переглядами.
Частина таких відео створена за допомогою штучного інтелекту, деякі ж повністю ним згенеровані. Роблять це кріейтори з двох причин: делегувати завдання ШІ, аби зменшити навантаження, або ж ввести в оману населення шляхом дезінформації.
У зв’язку з цим перед користувачами соцмереж постають нові виклики: навчитися відрізняти реальний контент від штучно створеного, який може нести у собі маніпуляції та провокації. Як покращити свою медіаграмотність та навчитися відрізняти штучний голос від реального — читайте далі.
Ми провели тест серед наших підписників, запитавши, чи можуть вони на слух визначити, на якому з двох записів говорить реальна людина, а де голос згенерував ШІ.
Прослухайте спочатку відео і спробуйте визначити самі, а потім перевірте свою відповідь.
Отже, на запису перший голос — реальної людини, нашої журналістки. А другий — її ж голос, але згенерований штучним інтелектом на основі реального запису.
Думки з нашої аудиторії щодо того, який голос справжній, а який — штучно згенерований, розділилися майже порівну.
Хоча все ж дещо більший відсоток читачів таки зміг розпізнати згенерований голос. Ось як вони висловлювали свою думку у коментарях. Дехто навіть робив припущення, чому саме той голос, а не інший, є справжнім.
Щоб виявити штучно створений голос, варто звернути увагу на певні характеристики, які видають нейромережу. У деяких випадках фейковий голос чути «неозброєним» вухом. Проте штучний інтелект продовжує невпинно розвиватися та вдосконалюватися. Тож відрізнити штучний голос від реального з кожним разом усе важче.
Ось кілька основних ознак, які можуть допомогти розпізнати фальсифікацію:
Щоб не стати жертвою фейкових аудіо- та відеоматеріалів, варто дотримуватися кількох простих правил, які допоможуть виявити маніпуляції:
Світ стрімко змінюється, а разом із ним змінюються й методи дезінформації. Тепер ми не завжди можемо довіряти тому, що чуємо у відео чи аудіозаписах, адже штучний інтелект навчився імітувати голоси з дивовижною точністю. Саме тому важливо вміти критично ставитися до будь-якої інформації, особливо коли вона здається сенсаційною або викликає сильні емоції.
Знання про те, як розпізнати згенерований голос, дає нам змогу захиститися від маніпуляцій і не стати частиною інформаційних атак. Перевіряйте джерела, звертайте увагу на деталі та використовуйте доступні інструменти для аналізу. Чим більше людей буде уважними до таких технологій, тим складніше стане поширювати фейки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.