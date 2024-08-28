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Надзвичайні новини

Вища рада правосуддя відклала розгляд питання про звільнення Валентина Томилка з Полтавського апеляційного суду

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 169

Причина — скарга НАБУ

28 серпня відбулось чергове засідання Вищої ради правосуддя, інформує «Закон і Бізнес». На ньому мали розглянути заяву про відставку Валентина Томилка із Полтавського апеляційного суду, однак цього не сталося, через наявність скарги від Національного антикорупційного бюро України. Тож Томилку доведеться дочекатися рішення дисциплінарної палати.

Нагадаємо, 20 серпня ВРП відклала розгляд питання про звільнення Сергія Гальонкіна з Полтавського апеляційного суду через хворобу судді. Його звинуватили у позапроцесуальному спілкуванні з адвокатом, тиску на суддю районного суду та в порушенні норм суддівської етики. Тож 27 червня Вища рада правосуддя переглянула рішення Третьої дисциплінарної палати ВРП та застосувала до голови Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна максимально суворе дисциплінарне стягнення — подання про звільнення з посади судді.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: advokatpost.com
Теги: ВРП суддя
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