На Полтавщині машина врізалась у відбійник і перекинулась

У ніч на 28 серпня, приблизно о 2.00, на автодорозі Київ — Харків — Довжанський сталась аварія. 41-річний водій Hyundai Accent врізався у відбійник, машина перекинулась. Про це стало відомо з повідомлення патрульної поліції Полтавщини.
Авто та металевий відбійник отримали механічні пошкодження, додали у поліції. Поліціянти склали на водія протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
Нагадаємо, у ДТП в Лубнах автівка зіткнулася з мотоциклом — травмовані неповнолітні.
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