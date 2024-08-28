На Полтавщині машина врізалась у відбійник і перекинулась

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 333

У ніч на 28 серпня, приблизно о 2.00, на автодорозі Київ — Харків — Довжанський сталась аварія. 41-річний водій Hyundai Accent врізався у відбійник, машина перекинулась. Про це стало відомо з повідомлення патрульної поліції Полтавщини.

— На місці автопригоди інспектори з’ясували, що 41-річний водій керуючи Hyundai Accent не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, — йдеться у повідомленні.

Авто та металевий відбійник отримали механічні пошкодження, додали у поліції. Поліціянти склали на водія протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, у ДТП в Лубнах автівка зіткнулася з мотоциклом — травмовані неповнолітні.