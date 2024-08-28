Внесок Ferrexpo у здоров’я Горішньоплавнівської громади

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Протягом березня-квітня в рамках програми Гуманітарного фонду Ferrexpo було передано допомогу, яка включала великий обсяг медичного обладнання та інструментів

Діагностично-лікувальне обладнання вартістю 1,2 млн грн, придбане коштом Ferrexpo, днями було доставлено в лікарню Горішніх Плавнів. Воно призначене насамперед для забезпечення роботи відділення реабілітації та інших потреб. Це третя партія допомоги в рамках програми Гуманітарного фонду компанії. Загальна вартість обладнання, переданого Ferrexpo за останні пів року — понад 5 млн грн.

На початку тижня представники Ferrexpo передали діагностично-лікувальне обладнання для реабілітаційного, хірургічного і травматологічного відділень міської лікарні.

«Це обладнання призначене для реабілітації демобілізованих захисників-ветеранів, пацієнтів з-поміж звичайних мешканців та ВПО, — зазначив перший заступник міського голови Олександр Чуприна. — Сьогодення вимагає нових підходів до створення сучасного реабілітаційного відділення. Воно буде оснащене інноваційним обладнанням, яке надає Ferrexpo».

Олександр Чуприна підкреслив, що представники компанії цікавляться рівнем медичного обслуговування мешканців міста, швидко реагують на потреби лікувальних закладів громади. Своєчасно надають необхідну допомогу. Перший заступник міського голови висловив подяку керівництву Ferrexpo за розуміння й системну підтримку галузі охорони здоров’я Горішніх Плавнів.

«Здоров’я містян і, зокрема, тих, хто працює на підприємствах Ferrexpo — найбільший скарб. Тому маємо приділяти їм якомога більше уваги», — підсумував Олександр Чуприна.

Генеральний директор ТОВ «Біланівський ГЗК» та лідер проєктів корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич наголосив, що Ferrexpo «продовжує підтримувати Україну та українців через власний Гуманітарний фонд».

«На початку рок наша компанія отримала запит щодо участі в оснащенні реабілітаційного відділення міської лікарні всім необхідним, — зазначив він. — Було проведено консультації з міським головою Дмитром Биковим, керівництвом медичного закладу щодо визначення переліку необхідного медичного обладнання. Тож сьогодні ми передаємо вже останню, третю партію діагностично-лікувального обладнання та інструментів загальною вартістю 1,2 мільйона гривень».

За словами Юрія Химича, протягом березня-квітня в рамках програми Гуманітарного фонду Ferrexpo було передано допомогу, яка включала великий обсяг медичного обладнання та інструментів. Їхня загальна вартість сягає майже 4 млн грн. А сумарно від початку повномасштабної війни Ferrexpo надала гуманітарну допомогу на загальну суму 1,1 млрд грн громадам у 12 областях України.

Медичний директор міської лікарні Максим Крівченко розповів про застосування переданого діагностично-лікувального обладнання. У його переліку, зокрема, набір інструментів для артроскопії виробництва німецької компанії Karl Storz. Як пояснив Максим Крівченко, вони призначені для надання допомоги пацієнтам, які потребують операційного лікування на колінному і плечовому суглобах. Також лікарня, за словами медичного директора, отримала для реабілітаційного відділення електронейроміографічний компютерний комплекс M-TEST ONE-4 EP. Це обладнання дозволяє провести обстеження пацієнта із широким спектром неврологічних захворювань. А ще визначити провідність периферичних нервів після травм.

Крім того, передано електроенцефалографічний комп’ютерний комплекс BRAINTEST-24 EP. Його використовуватимуть для дослідження функцій головного мозку та виявлення порушень. Апарат міостимуляції Zamits Stimul Pro стане в пригоді при реабілітації після травм для усунення спазмів м’язів, контрактур суглобів.