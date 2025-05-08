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Два роки умовно отримав водій з Кременчука, який торік спричинив смертельну ДТП на Рівненщині

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 98

 

Внаслідок аварії загинув правоохоронець, ще один поліціянт та військовослужбовець отримали травми

Два роки умовно присудили 64-річному водієві із Кременчука, який торік у серпні спричинив смертельну аварію на Рівненщині. Вирок чоловікові виніс Рокитнівський районний суд 2 травня.

Правоохоронці встановили, що 64-річний водій вантажівки 28 вересня 2024 року їхав із Рівненської області до Житомирської та перевищив допустиму швидкість руху. Чоловік не зменшив швидкість на вимогу знака, в результаті чого виїхав за зустрічну смугу та врізався у службове авто на блокпості. У машині знаходились двоє поліціянтів та військовослужбовець. В результаті зіткнення від отриманих травм на місці загинув один правоохоронець. Інший поліціянт та військовий отримали травми.

 

На суді обвинувачений розповів, що того дня під час руху йому стало зле і як саме сталася аварія він не пам'ятає. Чоловік щиро попросив вибачення за скоєне у мами загиблого та у потерпілих. Аварію назвав великою трагедією і не зміг підібрати слів, аби виразити свої співчуття. Свою провину визнав повністю та розкаявся у скоєному.

 

Судили водія за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 

Суд призначив чоловіку покарання на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керування автотранспортними засобами на 3 роки, проте звільнив від основного покарання та призначив 2 роки умовно.

Нагадаємо, минулого тижня під Полтавою внаслідок аварії загинули поліціянт та військовослужбовець.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Рівненщини
Теги: аварія ДТП загиблі суд вирок суду
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