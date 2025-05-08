У Кременчуці на Пивзаводському колі зіткнулися два автомобілі — очевидці

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 179

Попередньо обійшлося без постраждалих

Сьогодні, 8 травня, близько 17.15 у Кременчуці на Пивзаводському колі сталася дорожньо-транспортна пригода. Очевидицею події стала кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа». За попередніми даними, на дорозі зіткнулися вантажівка, яка перевозить пластикові вікна, та легковик Peugeot. Попередньо внаслідок аварії обійшлося без постраждалих. На місці працюють правоохоронці. Детальної інформації про подію наразі немає. Нагадаємо, у березні на Пивзаводському колі легковик влетів у самохідну артилерійську установку.

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