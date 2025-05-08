Кременчуцькі спортсмени вибороли «бронзу» на кубку України з греко-римської боротьби

Кременчуцькі спортсмени вибороли бронзові нагороди на кубку України із греко-римської боротьби. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею.
Участь у змаганнях взяв учень спортліцею Вадим Матрос, а також двоє його випускників — Владислав Іваніна та Богдан Різниченко.
Усі троє спортсменів вибороли на змаганнях бронзові нагороди.
Змагання проходили 4-7 травня у місті Південне на Одещині.
Нагадаємо, нещодавно вихованці Кременчуцького спортліцею стали призерами турніру з греко-римської боротьби, що проходив у Полтаві.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.