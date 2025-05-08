У Козельщинській громаді прибрали незаконне сміттєзвалище площею понад гектар

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 157

Привели територію до належного стану працівники екоінспекції спільно з представниками громади

На території Кременчуцького району ліквідували ще одне несанкціоноване сміттєзвалище. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Відомо, що сміттєзвалище загальною площею 1,2 га знаходиться у селі Сушки Козельщинської громади. В результаті спільних дій працівників держекоінспекції та представників громади несанкціоноване сміттєзвалище ліквідували, а територію привели до належного санітарного стану.

У держекоінспекції зазначають, що подібні сміттєзвалища утворюють самі ж жителі територіальних громад на узбіччях доріг, ярах, біля недобудованих будівель, на закинутих земельних ділянках.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці виявили та ліквідували два несанкціоновані сміттєзвалища завдяки зверненням громадян.