У Козельщинській громаді прибрали незаконне сміттєзвалище площею понад гектар

На території Кременчуцького району ліквідували ще одне несанкціоноване сміттєзвалище. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.
Відомо, що сміттєзвалище загальною площею 1,2 га знаходиться у селі Сушки Козельщинської громади. В результаті спільних дій працівників держекоінспекції та представників громади несанкціоноване сміттєзвалище ліквідували, а територію привели до належного санітарного стану.
У держекоінспекції зазначають, що подібні сміттєзвалища утворюють самі ж жителі територіальних громад на узбіччях доріг, ярах, біля недобудованих будівель, на закинутих земельних ділянках.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці виявили та ліквідували два несанкціоновані сміттєзвалища завдяки зверненням громадян.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.