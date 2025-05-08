У Кременчуці біля водоканалу встановлять новий дорожній знак: водіям варто звернути увагу

Сьогодні, 14:49 Переглядів: 337

Таким чином хочуть створити безперешкодні умови для заїзду транспорту на територію підприємства

У Кременчуці поблизу комунального підприємства «Кременчукводоканал» планують встановити новий дорожній знак. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

У документі зазначено, що знак «Зупинку заборонено» встановлять на вулиці Героїв Маріуполя, 35-А задля підвищення безпеки дорожнього руху та для створення безперешкодного заїзду автотранспорту на територію підприємства.

Таку схему організації дорожнього руху погодили у батальйоні патрульної поліції міста. Встановити дорожні знаки та нанести дорожню розмітку мають працівники Шляхо-ремонтного будівельного управління.

Погодити встановлення знаку мають на найближчому засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Водіям варто звернути увагу на те, що незабаром організація дорожнього руху поблизу «Кременчукводоканалу» зміниться.

Нагадаємо, торік у грудні у Кременчуці на перехресті вулиць Небесної Сотні та Сумської встановили нові дорожні знаки.