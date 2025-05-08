У Кременчуці біля водоканалу встановлять новий дорожній знак: водіям варто звернути увагу

Таким чином хочуть створити безперешкодні умови для заїзду транспорту на територію підприємства
У Кременчуці поблизу комунального підприємства «Кременчукводоканал» планують встановити новий дорожній знак. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
У документі зазначено, що знак «Зупинку заборонено» встановлять на вулиці Героїв Маріуполя, 35-А задля підвищення безпеки дорожнього руху та для створення безперешкодного заїзду автотранспорту на територію підприємства.
Таку схему організації дорожнього руху погодили у батальйоні патрульної поліції міста. Встановити дорожні знаки та нанести дорожню розмітку мають працівники Шляхо-ремонтного будівельного управління.
Погодити встановлення знаку мають на найближчому засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради.
Водіям варто звернути увагу на те, що незабаром організація дорожнього руху поблизу «Кременчукводоканалу» зміниться.
Нагадаємо, торік у грудні у Кременчуці на перехресті вулиць Небесної Сотні та Сумської встановили нові дорожні знаки.
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