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У Кременчуці працівникам «Турботи» виділяють понад пів мільйона гривень: у декого збільшиться зарплата

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 147

Фахівці соцзахисту отримують 20 тисяч гривень з держбюджету

У Кременчуці виділятимуть понад 562 тис. грн для працівників центру надання соціальних послуг «Турбота». Гроші спрямують на підвищення зарплат для тих, хто отримує виплати з місцевого бюджету. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 15 травня. 

— У нас є певна різниця по зарплаті у відділенні, яке займається роботою з ветеранами. І коштом державного бюджету, рівень заробітної плати працівників набагато вищий, ніж у тих, хто отримує з місцевого бюджету. Для того, щоб вирівняти показники, ми збільшуємо зарплату до рівня, який гарантує держава, — розповів міський голова Віталій Малецький. 

За його словами, місто хоче збільшити заробітні плати в усіх підрозділах департаменту соціального захисту, нині розпочали з тих, хто працює з ветеранами. Фахівці соцзахисту отримують 20 тисяч гривень з держбюджету, заробітна плата від міста своєю чергою — 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Кременчуці влада планує запустити програму «Безпечний Кременчук», яка діятиме протягом 2025-2027 років. Програма передбачає майже 10 мільйонів гривень фінансування на зміцнення громадської безпеки, захист прав дітей, розвиток безбар’єрного середовища та підтримку вразливих груп. 

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Автор: Телеграф
Теги: соціальний захист
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