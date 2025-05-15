Чим дихали жителі Кременчука протягом тижня: статистика

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Найгірша ситуація — з формальдегідом, його рівень був завищений увесь тиждень

У період з 5 по 10 травня на стаціонарних постах у Кременчуці фіксували перевищення допустимих норм шкідливих речовин у повітрі. Про це повідомляє Полтавський обласний гідрометцентр.

Проби відбирали на чотирьох постах — по вулицях Молодіжній, Івана Приходька, а також поблизу зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш». У повітрі виявили перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації (ГДК) за двома показниками:

формальдегід — протягом усього тижня;

діоксид азоту — 10 травня.