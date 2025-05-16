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У Кременчуці облаштують місця для полеглих воїнів за понад 1 млн грн

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 113

Договір уклали з підприємцем Дробязко В.В. на 1 млн 173 тис. 590 грн

Комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальних послуг» замовив благоустрій «Меморіального сектору почесних поховань захисників та захисниць України» на Свіштовському кладовищі. Там мають облаштувати нові місця поховань з укладанням тротуарної плитки. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю проводили без використання електронної системи. Договір уклали з підприємцем Дробязко В.В. на 1 млн 173 тис. 590 грн. Сам договір не оприлюднювали. 

За даними Clarity Project, ФОП Володимир Дробязко зареєстрований у 2017 році в Кременчуці. За цей час отримав 71 договір на загальну суму у понад 20 млн грн, у більшості — з кременчуцькими розпорядниками бюджету. ФОП має 25 договорів з СКРП на понад 9 млн грн.

Нагадаємо, сім’я Дроб’язко фігурувала у матеріалі «Телеграфа» про облаштування сховищ комунальним госпрозрахунковим житлово-експлуатаційним господарством «Автозаводське». Як виявилось, родина тісно співпрацює з міською владою, отримуючи неконкурентні тендери за різними напрямами, загальна вартість яких сягнула вже кількох мільйонів гривень. 

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Автор: Телеграф
Теги: Свіштовське кладовище
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