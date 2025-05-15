У громаді діятиме програма «Безпечний Кременчук»: вона передбачає майже 10 мільйонів гривень фінансування

У Кременчуці влада планує запустити програму «Безпечний Кременчук», яка діятиме протягом 2025-2027 років. Програма передбачає майже 10 мільйонів гривень фінансування на зміцнення громадської безпеки, захист прав дітей, розвиток безбар’єрного середовища та підтримку вразливих груп. Про це стало відомо під час комісії з питань освіти, молоді, культури, спорту 14 травня.
Відповідний проєкт рішення про затвердження програми мають розглянути на сесії міської ради. Програму розробляли спільно з департаментами освіти, молоді та спорту, охорони здоров’я, соцзахисту, у справах сімей та дітей, а також за участі громадських організацій.
За словами очільниці департаменту у справах сімей і дітей Наталії Довбиш, ця програма діятиме в Кременчуці вперше.
Нагадаємо, кременчуцька комунальна установа «Турбота» отримає 1,5 мільйона гривень на завершення ремонту приміщення
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