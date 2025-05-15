У громаді діятиме програма «Безпечний Кременчук»: вона передбачає майже 10 мільйонів гривень фінансування

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У Кременчуці влада планує запустити програму «Безпечний Кременчук», яка діятиме протягом 2025-2027 років. Програма передбачає майже 10 мільйонів гривень фінансування на зміцнення громадської безпеки, захист прав дітей, розвиток безбар’єрного середовища та підтримку вразливих груп. Про це стало відомо під час комісії з питань освіти, молоді, культури, спорту 14 травня.

Відповідний проєкт рішення про затвердження програми мають розглянути на сесії міської ради. Програму розробляли спільно з департаментами освіти, молоді та спорту, охорони здоров’я, соцзахисту, у справах сімей та дітей, а також за участі громадських організацій.

За словами очільниці департаменту у справах сімей і дітей Наталії Довбиш, ця програма діятиме в Кременчуці вперше.

— Ті програми, що існують, вони діють до 2025 року. Вирішили створити нову програму, оскільки тут такі заходи, які не входять у підпорядкування, наприклад, програми «Турбота». Також «Діти Кременчука» — ідеї, які надали громадські організації, вони для молоді, а не лише для дітей, — розповіда Наталія Довбиш.

Нагадаємо, кременчуцька комунальна установа «Турбота» отримає 1,5 мільйона гривень на завершення ремонту приміщення